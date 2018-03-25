Російський телеканал сконфузився, показавши зброю з каналізаційною трубою

Російський державний телеканал "Россия-24" потрапив у конфуз через свій новий сюжет про російські військові лазери "нового типу". Так, на відео було показано установку, обладнану каналізаційною та димохідними трубами.

Про це повідомляє Defence Blog.

Для чого в конструкції лазера були використані такі труби – точно невідомо. У Defence Blog припускають, що це могло бути здійснено для захисту чутливих елементів нової системи.

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У самому сюжеті телеканалу мовиться про лазери, які нібито пройшли державні випробування і поставлені на озброєння російської армії. Сюжет під назвою "Лазер захистить росіян від ворогів і хвороб" був опублікований 11 березня. За кілька днів до цього про розробку в Росії бойового лазерного комплексу заявив президент країни Володимир Путін.

Нагадаємо, що тоді ж у посланні Федеральним зборам Путін розповів про нову ядерну зброю. Ці слова російського лідера були проілюстровані комп’ютерним роликом 11-річної давності, а ядерна ракета на відео вражала місто Сент-Пітерсберг у штаті Флорида в США.



Каналізаційна та димохідна труба з сюжету про російські лазери