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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Пропагандистські телеканали Russia Today і "Россия-24" припинять мовлення у Вашингтоні

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Russia Today і
Russia Today і "Россия-24" припинять мовлення у Вашингтоні / Фото з вільних мереж

Компанія-провайдер, що транслювала ефір російського пропагандистського телеканалу Russia Today у Вашингтоні, вимкнула телеканал із сітки мовлення.

Про це заявила головний редактор "Россия сегодня" та RT Маргарита Симоньян, повідомляє "РИА Новости".

"Ми знаємо, що це трапилося саме через вимушене клеймування RT статусом "іноземного агента" у США", – сказала Симоньян.

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Водночас телеканал "Россия-24" повідомляє, що його мовлення припиниться з 1 квітня.

Раніше повідомлялося, що британський регулятор у сфері телерадіомовлення (Ofcom) у зв'язку з інцидентом з колишнім подвійним агентом Сергієм Скрипалем не виключив можливості перегляду умов ліцензії, на підставі якої російський телеканал RT мовить на території Великобританії.

Теги: Новини Росії Новини США Російська пропаганда ЗМІ Медіа
Джерело: 24 Канал
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