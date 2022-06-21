Об этом 24 каналу рассказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Москва использует эту ситуацию в своих целях.

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Почему России выгодно выдвигать обвинения

Если говорить о запрете транзита товаров в Калининградскую область, то следует понимать, что она входила еще в четвертый пакет санкций, который ЕС ввел против России из-за вторжения в Украину. Его приняли в марте, однако документ вступил в силу 17 июня.

По словам Ауштрявичюса, в Москве все это время молчали, ждали нужного момента, чтобы начать кричать о блокаде со стороны Литвы и якобы желание страны экономически разрушить Калининград.

То есть, зная историю санкций, а также то, что это решение не Литвы, а ЕС, Россия просто дождалась момента и представила все как новый ход со стороны Литвы. Она напала на нас с критикой, пропагандой и другими обвинениями. Это делается для внутренней политики. Это пропагандистское шествие Кремля,

– отметил евродепутат.

По мнению Ауштрявичюса, Кремль делает это для нагнетания ситуации между Россией и Литвой и ЕС.

"Они хотят показать, что доблестные российские воины делают все, а здесь такие политики, "плохие дяди" из ЕС стараются им ухудшить жизнь. Однако со стороны России все это делается из-за политических целей", – добавил евродепутат.

"Блокада Калининграда": что известно

Согласно четвертому пакету санкций ЕС против России, принятому 15 марта 2022 года, ограничительные меры по импорту и транзиту российской стали и других изделий из черных металлов в ЕС и через ЕС вступили в силу 17 июня 2022 года. Их нельзя перевозить по территории Сообщества.

Губернатор Калининградской области России Антон Алиханов 18 июня заявил , что Литва перестала пропускать к ней транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции ЕС.

В российском МИД назвали действия Литвы "открыто враждебной" провокацией и нарушением международно-правовых обязательств. Поэтому министерство даже вызвало главу посольства Литвы в Москве.

Литва ответила на угрозы России из-за блокады Калининградской области. В МИД страны подчеркнули, что только выполняют санкции, введенные ЕС.

МИД Украины встал на защиту литовских друзей . В частности, министр Дмитрий Кулеба заявил, что Россия сама виновата в последствиях вторжения в Украину.

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