Про це 24 каналу розповів депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс. Зараз Москва використовує цю ситуацію у власних цілях.

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Чому Росії вигідно висувати звинувачення

Якщо говорити про заборону транзиту товарів до Калінінградської області, то варто розуміти, що вона входила ще до четвертого пакета санкцій, який ЄС запровадив проти Росії через вторгнення в Україну. Його ухвалили у березні, однак документ набув чинності 17 червня.

За словами Ауштрявічюса, у Москві увесь цей час мовчали, чекали потрібного моменту, щоб почати кричати про блокаду з боку Литви та нібито бажання країни економічно зруйнувати Калінінград.

Тобто знаючи історію санкцій, а також те, що це рішення не Литви, а ЄС, Росія просто дочекалася моменту й представила усе як новий хід з боку Литви й напала на нас з критикою, пропагандою та іншими звинуваченнями. Це робиться для внутрішньої політики. Це пропагандистський хід Кремля,

– зазначив євродепутат.

На думку Ауштрявічюса, Кремль робить це для нагнітання ситуації між Росією та Литвою і ЄС

"Вони хочуть показати, що доблесні російські воїни роблять усе, а тут такі політики, "погані дядьки" з ЄС стараються їм погіршити життя. Однак усе це робиться через політичні цілі", – додав євродепутат.

"Блокада Калінінграда": що відомо

Згідно з четвертим пакетом санкцій ЄС проти Росії, ухваленим 15 березня 2022 року, обмежувальні заходи щодо імпорту та транзиту російської сталі й інших виробів із чорних металів до ЄС та через ЄС набули чинності 17 червня 2022 року. Їх не можна перевозити територією Співтовариства.

Губернатор Калінінградської області Росії Антон Аліханов 18 червня заявив, що Литва припинила пропускати до неї транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції ЄС.

У російському МЗС назвали дії Литви "відкрито ворожою" провокацією та порушенням міжнародно-правових зобов'язань. Через це міністерство навіть викликало очільницю посольства Литви у Москві.

Литва відповіла на погрози Росії через блокаду Калінінградської області. У МЗС країни наголосили, що лише виконують санкції, які запровадив ЄС.

МЗС України стало на захист литовських друзів. Зокрема, міністр Дмитро Кулеба заявив, що Росія сама винна у наслідках вторгнення в Україну.

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