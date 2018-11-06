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      Пропагандистский фильм "Крымский мост" подвергся сокрушительной критике от самих же россиян

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      Фильм "Крымский мост" сильно раскритиковали
      Фильм "Крымский мост" сильно раскритиковали / Фото из свободных источников

      1 ноября в России в прокат вышел пропагандистский фильм о незаконно построенном мосте к оккупированному полуострову – "Крымский мост. Сделано с любовью". За 5 дней лента успела собрать худшие комментарии как от российский кинокритиков, так и от пользователей.

      Об этом пишет "Крым.Реалии".

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      На популярном российском ресурсе "Кинопоиск" оценку фильму дали 5481 зрителей. Его рейтинг один из самых низких – 2.738 из 10. РосСМИ сразу во всем обвинили ботов. Мол, именно они обвалили рейтинг. Однако в сервисе все возразили, отметив, что рейтинг строится только на оценках доверенных пользователей.

      Другая база данных фильмов IMDb вообще оценила ленту на 1,6 из 10.

      А известный российский кинокритик Антон Долин в своей рецензии "разнес" картину, назвав ее машиной времени, которая "слегка сошла с ума".

      Говоря о событиях 2018 года, она переносит нас одновременно и в 1930-е, когда в отечественном кинематографе были приняты бодрые производственные кинороманы о больших зданиях (судя по всему, в Крыму тоже строят коммунизм), и в 1990-е, когда в России делалось жизнерадостное, бестолковое и безразличное к любым ожиданиям реального зрителя кооперативное кино,
      – написал он.

      Российское издание "Афиша" публикует рецензию кинокритика Егора Беликова, который после просмотра картины утверждает, что "все это абсолютно ужасно и невыносимо, чтобы фильм никогда больше не вспоминать".

      А критик Егор Беликов в своей статье на "Афише" отметил, что с таким кино надо разбираться только профессионалам – чтобы посмотреть все это, и не умереть.

      "Крымский мост. Сделано с любовью!"– это, возможно, самая странная, перверсивная и поэтому нечаянно смешная попытка потратить государственные деньги на фильм, который решено было снять по важному поводу. Надо было отметить открытие моста – и сняли фильм. Это гибрид "Крыма" и "Американского пирога",
      – написал Беликов.

      Отметим, что фильм снимал продюсер и режиссер Тигран Кеосаян по сценарию жены – известной пропагандистки и шеф-редактора канала такого же сорта Russia Today Маргариты Симоньян.

      Что такое "Крымский (Керченский) мост"?
      Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (аннексированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл сооружение, запустив движение по нему. Вместе с тем, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

      Теги: Новости России Кино Российская пропаганда Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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