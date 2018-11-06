Пропагандистський фільм "Кримський міст" зазнав нищівної критики від самих же росіян

1 листопада у Росії в прокат вийшов пропагандистський фільм про незаконно збудований міст до окупованого півострова – "Кримський міст. Зроблено з любов'ю". За 5 днів стрічка встигла зібрати найгірші коментарі як від російський кінокритиків, так і від користувачів.

Про це пише "Крим.Реалії".

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На популярному російському ресурсі "Кинопоиск" оцінку фільму дали 5481 глядачів. Його рейтинг один з найнижчих – 2.738 з 10. РосЗМІ одразу у всьому звинуватили ботів. Мовляв, саме вони обвалили рейтинг. Проте у сервісі все заперечили, наголосивши, що рейтинг будується тільки на оцінках довірених користувачів.

Інша база даних фільмів IMDb взагалі оцінила стрічку на 1,6 з 10.

А відомий російський кінокритик Антон Долін у своїй рецензії "розніс" картину, назвавши її машиною часу, яка "злегка збожеволіла".

Говорячи про події 2018 року, вона переносить нас одночасно і в 1930-ті, коли у вітчизняному кінематографі були прийняті бадьорі виробничі кіноромани про великі будівлі (судячи з усього, що в Криму теж будують комунізм), і в 1990-ті, коли в Росії робилося життєрадісне, недоладне і байдуже до будь-яких очікувань реального глядача кооперативне кіно,

– написав він.

Російське видання "Афіша" публікує рецензію кінокритика Єгора Бєлікова, який після перегляду картини стверджує, що "це все абсолютно жахливо й досить нестерпно, щоб про фільм ніколи більше не згадувати".

А критик Єгор Бєліков у своїй статті на "Афіші" зазначив, що з таким кіно треба розбиратись тільки професіоналам – щоб подивитись все це, і не померти.

"Кримський міст. Зроблено з любов'ю!" – це, можливо, найдивніша, перверсивна і тому ненавмисно смішна спроба витратити державні гроші на фільм, який вирішено було зняти з важливого приводу. Треба було відзначити відкриття мосту – і зняли фільм. Це гібрид "Криму" та "Американського пирога",

– написав Бєліков.

Зазначимо, що фільм знімав продюсер і режисер Тігран Кеосаян за сценарієм дружини – відомої пропагандистки і шеф-редакторки каналу такого ж ґатунку Russia Today Маргарити Симоньян.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (анексований Крим). Його протяжність становить 19 кілометрів. , 15 травня 2018 року президент Росії Володимир Путін відкрив споруду, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.