Например, пропагандист Дмитрий Ольшанский, так активно кричавший о якобы внешнем управлении Украиной, теперь рассказывает, почему России нужно стать вассалом Китая, сообщает 24 Канал. Соответствующее сообщение он опубликовал в день приезда главы КНР Си Цзиньпина в Москву.

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Поток сознания пропагандиста

Ольшанский признает, что быть великим государством Россия уже не может, но обвиняет он в этом не действующее российское руководство, а советское. Причина того, что власти СССР не только уничтожали россиян демографически, а "окружили новыми советскими национальностями", которые в итоге стали врагами. Интересно, что пропагандист совершенно не знает, почему, например, в составе СССР оказались Украина, Беларусь, Молдова, Латвия, Литва или Эстония. Все эти страны стали частями СССР после захвата и создания советских социалистических республик.

А еще, по словам пропагандиста, руководство СССР провалило вступление в ХХІ век. Конечно, оно же не пережило ХХ век.

Однако из вышеприведенных примеров Ольшанский делает выводы, что Россия устала и ей нужно "с кем дружить против кого-то". Поэтому он решил аргументировать, почему России лучше стать вассалом Китая, чтобы противостоять США и не наоборот. Однако аргументы далеко не самые лучшие.

"Аргументы" Ольшанского

Пропагандист признает, что Китай претендует только на российские ресурсы. То есть им россияне вообще не нужны. А вот в отношении США Ольшанский говорит, что "ненавистная Америка" претендует на идентичность россиян, насаждая ценности равноправия, феминизма, отсутствия расизма, свободы вероисповедания и толерантности к ЛГБТ. То есть, базовые истины современного демократического общества Ольшанский называет угрозой. В то же время Китай, который плевать хотел на россиян, никак не угрожает. Пусть поинтересуется у уйгуров, как им живется в Китае.

Еще один аргумент – если Россия будет вассалом Китая, то рискует потерять американские смартфоны, доступ к Netflix или книгам Стивена Кинга, а вот если наоборот – будет хуже, потому что Россия "останется без головы". Удивительное название для Дальнего Востока и Сахалина.

И куда без Украины! Ольшанский добавил, что уже известно об одной стране, которая "стала вассалом США", намекая на Украину и на войну как следствие. Только войну начала Россия.

Сводя воедино эти две причины, я думаю, что Александр Невский был прав, и нам сейчас выгоднее Хан в Орде, чем Папа и рыцари у нас на шее,

– подытожил пропагандист.

Напомним! 20 марта в Москву с официальным визитом прибыл лидер КНР Си Цзиньпинь. Его визит продлится 3 дня. Си уже встретился с диктатором Владимиром Путиным, а 21 марта будут обсуждать международную ситуацию, в частности, войну в Украине, которую Путин начал называть "кризисом".