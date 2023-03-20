Наприклад, пропагандист Дмітрій Ольшанський, який так активно кричав про нібито зовнішнє управління Україною тепер розповідає, чому Росії потрібно стати васалом Китаю, повідомляє 24 Канал. Відповідний допис він опублікував у день приїзду глави КНР Сі Цзіньпіна до Москви.

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Потік свідомості пропагандиста

Ольшанський визнає, що бути великою державою Росія уже не може, але звинувачує він в цьому не чинне російське керівництво, а радянське. Причина того те, що влада СРСР не тільки знищувала росіян демографічно, а "оточила новими радянськими національностями", які у підсумку стали ворогами. Та цікаво, що пропагандист абсолютно не знає, чому, наприклад, у складі СРСР опинилися Україна, Білорусь, Молдова, Латвія, Литва чи Естонія. Усі ці країни стали частинами СРСР після захоплення та створення "радянських соціалістичних республік".

А ще, за словами пропагандиста, керівництво СРСР провалило вступ у ХХІ століття. Звичайно, воно ж не пережило ХХ століття.

Однак з вищенаведених прикладів Ольшанський робить висновки, що Росія втомлена і їй потрібно "з кимось дружити проти когось". Тому він вирішив аргументувати, чому Росії краще стати васалом Китаю, аби протистояти США і не навпаки. Однак аргументи далеко не найкращі.

"Аргументи" Ольшанського

Пропагандист визнає, що Китай претендує тільки на російські ресурси. Тобто їм росіяни взагалі не потрібні. А от щодо США, то Ольшанський каже, що "ненависна Америка" претендує на ідентичність росіян, насаджуючи цінності рівноправ'я, фемінізму, відсутності расизму, свободи віросповідання та толерантності до ЛГБТ. Тобто базові істини сучасного демократичного суспільства Ольшанський називає загрозою. Водночас Китай, який плювати хотів на росіян, не загрожує ніяк. Нехай поцікавиться в уйгурів, як їм живеться в Китаї.

Ще один аргумент – якщо Росія буде васалом Китаю, то ризикує втратити американські смартфони, доступ до Netflix чи книг Стівена Кінга, а от якщо навпаки – буде гірше, бо Росія "залишиться без голови". Дивна назва для Далекого Сходу і Сахаліну.

І куди ж без України! Ольшанський додав, що вже відомо про одну країну, яка "стала васалом США", натякаючи на Україну і на війну як наслідок. Тільки-от війну розпочала Росія.

Зводячи воєдино дві ці причини, я думаю, що Алєксандр Невський мав рацію, і нам зараз вигідніше Хан в Орді, ніж Папа та лицарі у нас на шиї,

– підсумував пропагандист.

Нагадаємо! 20 березня до москви з офіційним візитом прибув лідер КНР Сі Цзіньпінь. Його візит триватиме 3 дні. Сі вже зустрівся з диктатором Владіміром путіним, а 21 березня обговорюватимуть міжнародну ситуацію, зокрема війну в Україні, яку Путін почав називати "кризою".