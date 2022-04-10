Пропагандисты Кремля выдали историю о "подрыве" СБУ "Химпрома", но опоздали на 10 лет

Российские пропагандисты распространяют новую фейковую информацию. Они рассказывают о "подрыве" СБУ "Химпрома", однако опоздали на 10 лет.

Российское министерство обороны сообщило, что "по подтвержденной информации" на заводе СБУ заминировала хранилище, где хранится 120 тонн хлора.

Важно В NYT обнародовали видео убийства велосипедиста в Буче: доказательство преступления россиян

Кроме того, отметили, что якобы его планируют взорвать для обвинения России в создании катастрофы, повлекшей гибель местных жителей.

Однако завод "Химпром" был ликвидирован еще в 2012 году, то есть 10 лет назад. Там снесены здания цехов, а железнодорожные пути к ним разобраны.

Ликвидация "Химпрома" в 2012 году:

"Если российские пропагандисты вздумают доказывать этим видео подрыв "Химпрома" в апреле 2022 года, то сразу должны придумать объяснения высокой траве и зеленым деревьям в этот сезон", – отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Интересно – Песков не оговорился, в политических элитах России раскол – Мусиенко: смотреть видео