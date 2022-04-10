Російське міністерство оборони повідомило, що "за підтвердженою інформацією" на заводі СБУ замінувала сховище, яке має 120 тонн хлору.

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Крім того, зазначили, що нібито його планують підірвати для звинувачення Росії у створенні катастрофи, що спричинила загибель місцевих жителів.

Проте завод "Хімпром" було ліквідовано ще у 2012 році, тобто 10 років тому. Там знесені будівлі цехів, а залізничні колії до них розібрано.

Ліквідація "Хімпрому" у 2012 році:

"Якщо російські пропагандисти надумають доводити цим відео підрив "Хімпрому" у квітні 2022 року, то мають одразу вигадати пояснення високій траві та зеленим деревам у цей сезон", – зазначили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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