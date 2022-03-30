Пропагандисты придумали новые фейки о "пытках" и вырезанные свастики на трупах, - Лещенко

Россия традиционно рассказывает вымышленные ужасы о "националистах и бандеровцах". Более того, такие мифы распространяет даже их министерство обороны.

Ужастики оккупантов становятся все более забавными. Ведь те в который раз должны пугать своих людей "телами со следами пыток и вырезанной свастикой в Мариуполе", сообщает 24 канал.

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Объяснение Лещенко

Журналист и народный депутат Украины Сергей Лещенко на брифинге по опровержению российских фейков подчеркнул, что это заявление не сумасшедшего, фантазера или анонимного телеграм-канала. Такое распространяет министерство обороны России. А российский государственный ресурс, пропагандистский RT, такое заявление размещает.

Кажется, что в 21 веке такие фейки выглядят неадекватными. Они просто вбрасывают это с расчетом на то, что их избиратель будет верить любой ахинеи и вранья, которую продуцирует их пропагандистская машина,

– заявил Лещенко.

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