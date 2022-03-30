Жахалки окупантів стають все більш кумедними. Адже ті вкотре мусять лякати своїх людей "тілами з слідами тортур і вирізаною свастикою в Маріуполі", повідомляє 24 канал.

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Пояснення Лещенка

Журналіст на народний депутат України Сергій Лещенко на брифінгу зі спростування російських фейків підкреслив, що це заява не божевільного, фантазера чи анонімного телеграм-каналу. Таке поширює міністерство оборони Росії. А російський державний ресурс, щоправда пропагандистський RT, таку заяву розміщує.

Здається, що в 21 столітті такі фейки виглядають неадекватними. Вони просто вкидають це з розрахунком на те, що їхній виборець буде вірити будь-якій ахінеї та брехні, яку продукує їхня пропагандистська машина,

– заявив Лещенко.

Більше про російські фейки на брифінгу Лещенка: дивіться відео