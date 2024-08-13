Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов сказал 24 Каналу, что пропагандисты даже ссорятся между собой, пытаясь с пеной у рта доказать, что их теория правдива.

Стоит внимания Уже есть результат: чего удалось достичь Украине за время операции в Курской области

Враг обескуражен

По мнению политолога, наиболее крутой ход – это до конца не говорить, какой же есть реальная стратегическая цель Украины. Необходимо оставлять противника в неопределенности как можно дольше.

Мне кажется, что нам не стоит до конца распутывать этот моток, ведь зачем своей качественной аналитикой, своими инсайдами помогать России, облегчать ее интеллектуальные муки, в которых оккупанты пытаются родить что-то более-менее вменяемое,

– сказал Несвитайлов.

Аналитики и западные СМИ предполагают, что Киев может использовать захват части Курщины для того, что договориться с Москвой об обмене территориями, чтобы деоккупировать собственные регионы. А также это может усилить позиции Украины на потенциальных мирных переговорах.

"Я думаю, что Украина ни в коем случае не пойдет на то, чтобы нарушать международное право, проводить какие-то референдумы, присоединять территории. Но это я так думаю. Опять же неопределенность. Мы не знаем, какая реальная цель этой операции, поэтому пока можем исключительно наблюдать и делать предположения", – добавил эксперт-международник.