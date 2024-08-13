Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов сказав 24 Каналу, що пропагандисти навіть сваряться між собою, намагаючися з піною в роті довести, що їхня теорія правдива.

Варте уваги Вже є результат: чого вдалося досягти Україні за час операції в Курській області

Ворог збентежений

На думку політолога, найбільш крутий хід – це до кінця не говорити, якою ж є реальна стратегічна мета України. Необхідно залишати противника у невизначеності якомога довше.

Мені здається, що нам не варто до кінця розплутувати цей моток, адже навіщо своєю якісною аналітикою, своїми інсайдами допомагати Росії, полегшувати її інтелектуальні муки, в яких окупанти намагаються народити щось більш-менш притомне,

– мовив Несвітайлов.

Аналітики та західні ЗМІ припускають, що Київ може використати захоплення частини Курщини для того, що домовитися з Москвою про обмін територіями, аби деокупувати власні регіони. А також це може посилити позиції України на потенційних мирних переговорах.

"Я думаю, що Україна в жодному разі не піде на те, щоб порушувати міжнародне право, проводити якісь референдуми, приєднувати території. Але це я так думаю. Знову ж таки невизначеність. Ми не знаємо, якою є реальна мета цієї операції, тому поки що можемо виключно спостерігати й робити припущення", – додав експерт-міжнародник.