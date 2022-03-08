Пропагандисты разгоняют интервью Зеленского и приписывают ему "признание" недореспублик

Российские пропагандисты снова все перекручивают и представляют в желаемом им виде. На этот раз они принялись приписывать Владимиру Зеленскому слова о якобы "признании" им псевдореспублик Донбасса.

Украинский президент 8 марта дал интервью телеканалу ABC News. Журналист спросил Зеленского, готова ли Украина идти на требования государства-агрессора относительно "признания" квазиреспублик Донбасса и якобы "российского" Крыма, сообщает 24 канал.

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Россия приписывает Зеленскому слова, которых он не говорил

Российские пропагандисты заявили, что Зеленский якобы допустил признание донецкой и луганской недореспублик и оккупированного Крыма. В то же время украинский лидер в интервью заявил, что эту тему "можно обсуждать и найти компромисс по поводу того, как эти территории будут жить дальше".

Глава государства сказал, что важно, "как там будут жить люди, кто захочет быть частью Украины, а также кто в Украине согласится на то, чтобы принять их".

"Вопрос сложнее, чем просто признать их. Это очередной ультиматум (России – 24 канал), а мы к ультиматуму не готовы", – отметил Зеленский. То есть никаких слов о возможном признании псевдореспублик глава государства не говорил.

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