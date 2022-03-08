Український президент 8 березня дав інтерв'ю телеканалу ABC News. Журналіст запитав Зеленського, чи готова Україна йти на вимоги держави-агресорки щодо "визнання" квазіреспублік Донбасу та нібито "російського" Криму, повідомляє 24 канал.

До теми Це ультиматум, до якого Київ не готовий, – Зеленський про вимоги Росії щодо псевдореспублік

Росія приписує Зеленському слова, яких він не казав

Російські пропагандисти заявили, що Зеленський начебто допустив визнання донецької та луганської недореспублік та окупованого Криму. Водночас український лідер в інтерв'ю заявив, що цю тему "можна обговорювати та знайти компроміс щодо того, як ці території будуть жити далі".

Глава держави сказав, що важливо, "як там житимуть люди, хто захоче бути частиною України, а також – хто в Україні погодиться на те, щоб прийняти їх".

"Питання складніше, ніж просто визнати їх. Це черговий ультиматум (Росії – 24 канал), а ми до ультиматумів не готові", – зазначив Зеленський. Тобто жодних слів про можливе визнання псевдореспублік глава держави не робив.

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