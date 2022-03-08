Український лідер в інтерв'ю телеканалу прокоментував вимоги Кремля щодо того, аби українська сторона визнала квазіреспубліки.

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Зеленський прокоментував вимогу Кремля визнати псевдореспубліки

Хто захоче впустити їх (росіян – 24 канал). Питання складніше, ніж просто визнати їх. Це черговий ультиматум (Росії – 24 канал), а ми до ультиматумів не готові,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що насправді потрібно, аби Володимир Путін почав діалог замість того, щоб жити в інформаційній бульбашці. "Я вважаю, що він перебуває у цій бульбашці. Він не розуміє реальної картини", – продовжив глава держави.

Зеленський підсумував, що час главі Кремля адекватно оцінити те, що відбувається.

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