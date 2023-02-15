Украинцев – уничтожить, а детей "воспитать": пропагандисты снова заговорили о "денацификации"

Российские пропагандисты по-новому объяснили понятие так называемой "денацификации". Они откровенно признались, что это означает убийство мирных жителей.

Пропагандистка Анна Долгарева в эфире российских телеканалов издала скандальное заявление, передает 24 Канал. Она заявила, что украинцев надо уничтожить, а их детей воспитать в русском духе.

К теме Россияне пугают украинцев "чем-то страшным" до 24 февраля: в ОП разбили фейки

Так, оккупантка совершенно серьезно сказала, что "необходимо убить всех сопротивляющихся России, а других воспитать в духе русского мира". По ее видению, единственный "выход" – бомбардировка.

Далее ведущий спросил, работает ли российская пропаганда на оккупированных территориях. Долгарева призналась, что "пропаганда выровнялась". В конце она прочла так называемую "поэзию" о россиянине и украинце.

Пропагандистка издала жестокое заявление: видео

Соловьев набросился на гостя в эфире

Пропагандист Соловьев в разговоре с выходцем из России, немецким журналистом и политологом Грегором Шпиценым, устроил истерику. Он решился обозвать нецензурной бранью министра обороны Германии и заверил, что у русского человека оборонное ведомство Германии "вызывает ненависть".

Когда разговор зашел о поставках западных танков, Соловьева "разнесло". Он спросил, смогут ли они "бомбить Берлин".