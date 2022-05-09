Пропагандисты уже сами запутались во лжи, – Лещенко о письме отцу погибшего с "Москвы"

Россияне не успевают управлять собственными фейками и ложью. Ожидаемо ситуация начала выходить из-под контроля.

Ликвидация флагмана российского флота стала одним из самых громких событий в войне. Враг всячески пытается откреститься от фиаско, прибегая к циничной лжи.

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Запутались в собственной лжи

Отцу одного из "пропавших" срочников, которые проходили службу на "Москве", пришло письмо от российской прокуратуры. В нем говорится, что крейсер "Москва" не участвовал в "спецоперации" и не заходил в территориальные воды Украины. Что касается его сына, то он исчез в неизвестном направлении после обстоятельств, которые привели к потоплению корабля, поэтому считается "без вести пропавшим".

После этого сами же российские пропагандисты начали обвинять российскую прокуратуру в бесчеловечном отношении к погибшему матросу.

Это свидетельствует о том, что россияне не готовы признавать свои преступления, но готовы героизировать тех, кто участвовал в войне против Украины,

– объяснил Лещенко во время брифинга.

Позиция отца погибшего моряка касательно войны против Украины

До смерти своего сына россиянин Шкребец был типичным гражданином страны-оккупанта: радовался войне и заявлял, что никакой Украины не должно существовать. Особенно радовали его обстрелы мирных украинских городов.

Когда его сын погиб, он странным образом заметил, что в России нет медиа, что российские солдаты – это всего лишь "пушечное мясо" и начал критиковать власть. Относительно Украины он свое мнение не изменил: даже смерть детей не учит россиян хоть базовой человечности.

Война России против Украины: коротко о главном

США теперь будут предоставлять Украине оружие и другую помощь очень быстро и по упрощенной процедуре. Под законом о ленд-лизе уже стоит подпись президента США Джо Байдена.

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам. Он сообщил радостную и важную новость – Украина уже передала вторую часть ответов на опросник Европейского Союза.

ВСУ отбили 8 атак российских оккупантов на Востоке Украины. Враг не только провалил все наступления, но и понес значительные потери.

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