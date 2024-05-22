Раньше на России вообще нельзя было озвучивать в голос, что с военной техникой что-то не так, а тут вдруг на шоу главной путинской пропагандистки Ольги Скабеевой у одного из гостей случилась истерика из-за оружия, которое не летает и не стреляет.

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"Вся надежда на Белоусова"

Мужчина жалуется, что когда началась так называемая "специальная военная операция", то оказалось, что оружие, которым ежегодно хвастался Владимир Путин на параде ко дню победы, ни на что не способно.

А как же так? Когда началась настоящая война, вдруг выяснилось, что это не летает, то не стреляет. Кто-то врал, кто-то говорил неправду, кто-то изготавливал неисправную продукцию, а на это выделялись огромные народные деньги,

– с отчаянием сказал пропагандист.

Россияне же возлагают на новоназначенного министра обороны Андрея Белоусова фактически нереальную задачу – сделать так, чтобы оружие и техника, которую изготавливают в России по крайней мере работала.

Интересно, что заговорили об этом на России после отставки Сергей Шойгу. Видимо, на него путинские прихвостни решили повесить всех собак и напрасно надеются, что новый глава минобороны сможет что-то изменить.

Все это зря, ведь разведка Великобритании не предусматривает изменений в ходе войны в Украине со стороны России после отставки Шойгу с должности министра обороны страны-агрессора. Ведь Белоусов, который заменил его на посту министра обороны, профессиональный экономист без военного опыта. С января 2020 года он занимал должность первого вице-премьера, а до этого работал помощником президента по экономическим вопросам.

Поэтому, вероятно, пока на него делают ставки пропагандисты для самого Белоусова это назначение станет чрезвычайно сложной задачей, учитывая высокий уровень коррупции в российском минобороны, но пропагандисты продолжают пробивать дно такими заявлениями.

Очередная порция фейков от россиян