Оказалось, что в эту шуточную версию поверил российский пропагандист Владимир Соловьев, который серьезно озвучил ее в эфире своей программы. Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов сказал 24 Каналу, что россияне также "обвинили" Украину в том, что ее спецслужбы причастны к авиакатастрофе в Иране.

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Сразу сделали выводы

После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо россияне также говорили о том, что за этим "стоит" Киев.

Еще одна пропагандистка Маргарита Симоньян связала это событие и катастрофу вертолета в Иране, когда еще не было известно, действительно ли погиб Раиси. Она сразу сделала вывод, что это дело "врагов России", потому что Иран, а также Словакия являются "друзьями Москвы",

– отметил экс-сотрудник КГБ.

Относительно появления "версии об Эли Коптере" в программе Соловьева, то здесь, по его словам, все прозрачно, ведь Израиль является главным врагом Ирана, и поэтому израильский след может быть вероятным.

Обратите внимание! После гибели Ибрахима Раиси в интернете появились мемы, что за штурвалом вертолета, на котором разбился президент Ирана, сидел агент Моссада (израильская спецслужба – 24 Канал), которого звали Эли Коптер, что созвучно со словом "геликоптер". Эту "версию" обнародовали на одном из французских каналов, а потом ее озвучил пропагандист Соловьев.

Однако если эта "версия" правдива, тогда израильские спецслужбы очень мощные. Так же ранее говорили об украинских спецслужбах, которые способны выполнять самые сложные задачи. Российские пропагандисты, как отметил экс-сотрудник КГБ, рассказывали, что украинцы якобы и "Северный поток" взорвали, и в России Дарью Дугину ликвидировали, и теракт в "Крокус Сити Холле" организовали вместе с таджиками и ИГИЛ.

"В то же время украинские спецслужбы действительно в последнее время демонстрируют свою эффективность", – уверен Сергей Жирнов.

Зачем летать на "сатанинских" вертолетах

Однако "пропагандистская картинка" Соловьева, по его мнению, является абсурдной. В частности потому, что президент Ирана разбился на старом американском вертолете. Хотя для Ирана Соединенные Штаты Америки – это "страна сатаны".

"Почему тогда Раиси летал на "сатанинских" вертолетах? Если бы не летал, тогда и не упал. Если бы создали иранский вертолет, то и летали бы на нем. Однако такого нет, поэтому иранцы вынуждены летать на вертолетах или американских, или российских – советского образца. А российские "Мишки", согласно статистике, чаще всего попадают в катастрофы", – подчеркнул он.

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