Виявилось, що в цю жартівливу версію повірив російський пропагандист Владімір Соловйов, який серйозно озвучив її в ефірі своєї програми. Ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов сказав 24 Каналу, що росіяни також "звинуватили" Україну в тому, що її спецслужби дотичні до авіатрощі в Ірані.

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Одразу зробили висновки

Після замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо росіяни також говорили про те, що за цим "стоїть" Київ.

Ще одна пропагандистка Маргарита Симоньян пов'язала цю подію та катастрофу гелікоптера в Ірані, коли ще не було відомо, чи дійсно загинув Раїсі. Вона одразу зробила висновок, що це справа "ворогів Росії", тому що Іран, а також Словаччина є "друзями Москви",

– зауважив ексспівробітник КДБ.

Щодо появи "версії про Елі Коптера" в програмі Соловйова, то тут, за його словами, все прозоро, адже Ізраїль є головним ворогом Ірану, і тому ізраїльський слід може бути імовірним.

Зверніть увагу! Після загибелі Ібрагіма Раїсі в інтернеті з'явились меми, що за штурвалом вертольота, на якому розбився президент Ірану, сидів агент Моссаду (ізраїльська спецслужба – 24 Канал), якого звали Елі Коптер, що співзвучно зі словом "гелікоптер". Цю "версію" оприлюднили на одному з французьких каналів, а потім її озвучив пропагандист Соловйов.

Проте якщо ця "версія" правдива, тоді ізраїльські спецслужби є дуже потужними. Так само раніше говорили про українські спецслужби, які здатні виконувати найскладніші завдання. Російські пропагандисти, як зазначив ексспівробітник КДБ, розповідали, що українці нібито і "Північний потік" підірвали, і в Росії Дар'ю Дугіну ліквідували, і теракт в "Крокус Сіті Холі" організували разом з таджиками та ІДІЛ.

"Водночас українські спецслужби дійсно останнім часом демонструють свою ефективність", – впевнений Сергій Жирнов.

Навіщо літати на "сатанинських" гелікоптерах

Однак "пропагандистська картинка" Соловйова, на його думку, є абсурдною. Зокрема, тому, що президент Ірану розбився на старому американському вертольоті. Хоча для Ірану Сполучені Штати Америки – це "країна сатани".

"Чому тоді Раїсі літав на "сатанинських" гелікоптерах? Якби не літав, тоді й не впав. Якби створили іранський вертоліт, то і літали б на ньому. Проте такого немає, тому іранці змушені літати на гелікоптерах або американських, або російських – радянського зразка. А російські "Мішки", відповідно до статистики, найчастіше потрапляють у катастрофи", – підкреслив він.

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