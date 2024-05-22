Виявилось, що в цю жартівливу версію повірив російський пропагандист Владімір Соловйов, який серйозно озвучив її в ефірі своєї програми. Ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов сказав 24 Каналу, що росіяни також "звинуватили" Україну в тому, що її спецслужби дотичні до авіатрощі в Ірані.
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Одразу зробили висновки
Після замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо росіяни також говорили про те, що за цим "стоїть" Київ.
Ще одна пропагандистка Маргарита Симоньян пов'язала цю подію та катастрофу гелікоптера в Ірані, коли ще не було відомо, чи дійсно загинув Раїсі. Вона одразу зробила висновок, що це справа "ворогів Росії", тому що Іран, а також Словаччина є "друзями Москви",
– зауважив ексспівробітник КДБ.
Щодо появи "версії про Елі Коптера" в програмі Соловйова, то тут, за його словами, все прозоро, адже Ізраїль є головним ворогом Ірану, і тому ізраїльський слід може бути імовірним.
Проте якщо ця "версія" правдива, тоді ізраїльські спецслужби є дуже потужними. Так само раніше говорили про українські спецслужби, які здатні виконувати найскладніші завдання. Російські пропагандисти, як зазначив ексспівробітник КДБ, розповідали, що українці нібито і "Північний потік" підірвали, і в Росії Дар'ю Дугіну ліквідували, і теракт в "Крокус Сіті Холі" організували разом з таджиками та ІДІЛ.
"Водночас українські спецслужби дійсно останнім часом демонструють свою ефективність", – впевнений Сергій Жирнов.
Навіщо літати на "сатанинських" гелікоптерах
Однак "пропагандистська картинка" Соловйова, на його думку, є абсурдною. Зокрема, тому, що президент Ірану розбився на старому американському вертольоті. Хоча для Ірану Сполучені Штати Америки – це "країна сатани".
"Чому тоді Раїсі літав на "сатанинських" гелікоптерах? Якби не літав, тоді й не впав. Якби створили іранський вертоліт, то і літали б на ньому. Проте такого немає, тому іранці змушені літати на гелікоптерах або американських, або російських – радянського зразка. А російські "Мішки", відповідно до статистики, найчастіше потрапляють у катастрофи", – підкреслив він.
Більше про загибель президента Ірану
- Американський вертоліт Bell 212, на борту якого був Ібрагім Раїсі разом з міністром закордонних справ Хусейном Аміром-Абдуллахіаном та ще кількома іранськими високопосадовцями, розбився 19 травня на північному заході Ірану.
- Рятувальна операція тривала кілька годин поки не було знайдено місце падіння гелікоптера та тіла загиблих.
- В Ірані оголошено траур через загибель Раїсі та відбувся масштабний похорон, який зібрав тисячі іранців.
- В країні буде обрано нового президента на позачергових виборах, які відбудуться 28 червня 2024 року. Зараз обов'язки Раїсі виконує віцепрезидент Мохаммад Мохбер.