Об этом 24 каналу рассказала представитель Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко. Она подчеркнула, что из соцсетей с псевдореспублик заметно, что паника на оккупированных территориях присутствует.
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Представитель ОВА отметила, что источники сообщают, что на Донбассе идет постоянное передвижение техники, а также исчезло фактически все горючее из продажи.
Там выстроились огромные очереди на заправках, горючее невозможно найти. Это свидетельство того, что наша украинская армия метко работает, а также можно сделать вывод, что оккупанты сосредотачивают все усилия на том, чтобы заправить свою технику,
– объяснила Игнатченко.
Так, по ее словам, в Мариуполе пропагандисты ранее писали, сколько стоит дизельное топливо и бензин на заправках, а сейчас сообщают, что с этим проблема и ее пытаются решить.
"То есть то, что там начинаются проблемы, это очевидно. И это прекрасно", – добавила представитель Донецкой ОВА.
Игнатченко о ситуации на Донетчине и проблемах оккупантов: видео
Кстати, несмотря на все усилия российских захватчиков, Украина по-прежнему контролирует 45% Донецкой области. Хотя Донетчина – одна из крупнейших областей, которая подвергалась нашествию врага.
В целом Вооруженные Силы Украины за считанные дни освободили от российских оккупантов уже несколько тысяч квадратных километров. Так, по состоянию на 12 сентября свободны почти 6 тысяч квадратных километров, которые еще недавно были оккупированы.