Про це 24 каналу розповіла речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко. Вона наголосила, що з соцмереж з псевдореспублік помітно, що паніка на окупованих територіях присутня.

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Речниця ОВА зазначила, що джерела повідомляють, що на Донбасі йде постійне пересування техніки, а також зникло фактично все пальне з продажу.

Там вишикувалися величезні черги на заправках, пальне неможливо знайти. Це є свідченням того, що наша українська армія влучно працює, а також можна зробити висновок, що окупанти зосереджують всі зусилля на тому, щоб заправити свою техніку,

– пояснила Ігнатченко.

Так, за її словами, у Маріуполі пропагандисти раніше писали, скільки коштує дизельне паливо та бензин на заправках, а зараз повідомляють, що з цим проблема, і її намагаються вирішити.

"Тобто те, що там починаються проблеми, це очевидно. І це прекрасно", – додала речниця Донецької ОВА.

Ігнатченко про ситуацію на Донеччині та проблеми окупантів: відео



До слова, попри всі зусилля російських загарбників, Україна, як і раніше, контролює 45% Донецької області. Хоча Донеччина – одна з найбільших областей, яка зазнавала навали ворога.

Загалом Збройні Сили України за лічені дні звільнили від російських окупантів вже декілька тисяч квадратних кілометрів. Так, станом на 12 вересня вільними є майже 6 тисяч квадратних кілометрів, які ще донедавна були окуповані.