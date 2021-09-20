Пропасть под путями на Буковине: в Укрзализныце рассказали, когда возобновят движение поездов
Источник:Укрзализныця
На Буковине 19 сентября произошел обвал грунта под железнодорожным полотном. Из-за этого пришлось изменить маршрут движения поезда, следовавшего из Черновцов в Киев. В Укрзализныце рассказали, что ремонтные работы продлятся по меньшей мере 10 часов.
Провал произошел на перегоне Новоселица – Мамалыга. Железнодорожники говорят, что произошло сложное проседание почвы. В результате образовалась большая яма, глубиной 6 метров.
Ранее Поезд Черновцы – Киев меняет маршрут из-за обвала грунта
Из-за аварии поездам изменили маршрут
Из-за этого инцидента Укрзализныця вынуждена доставлять пассажиров автотранспортом от станции Мамалыга, что в 62 километрах от конечной станции. Говорится о пассажирах поезда № 117/118 Чернигов – Киев – Черновцы.
Относительно поезда № 118/117 Черновцы – Киев – Чернигов, то он отправится по измененному маршруту – через Залещики и Тернополь.
Какие остановки исключат из маршрута:
- Новоселица,
- Ларга,
- Каменец-Подольский,
- Дунаевцы
- Гречаны.
Поезд прибудет в Киев с задержкой
Из-за объездного маршрута в движении поезда будут задержки: в Киев пассажиры прибудут на 2 часа позже.
В результате обрушения образовалась большая яма / Фото Укрзализныци