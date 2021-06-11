Ромео и Джульетта из Индии: "пропавшая без вести" девушка 11 лет жила взаперти в комнате парня

В Индии девушку по имени Саджита родные на протяжении 11 лет считали пропавшей без вести. Все это время она находилась на расстоянии 0,5 километра в доме своего парня.

Саджита сбежала из дома еще в 2010 году – тогда ей было 18 лет. С собой девушка не взяла даже мобильного телефона.

Заметьте Сколько ты зарабатываешь: родители девушки выгнали парня из дома из-за зарплаты

Родители сначала пытались сами отыскать дочь, а потом обратились в полицию. Однако на протяжении лет поиски были напрасными.

Родные Саджиты и понятия не имели, что девушка влюбилась в маляра Рахмана. Влюбленные не показывали своих чувств, ведь боялись, что родители заставят их расстаться. Причиной могла стать вера: Саджита и Рахман исповедовали разные религии.

В тот день, в 2010 году, Саджита пришла в гости к своему парню, чтобы остаться там на более чем десятилетие. В течение 11 лет девушка жила в запертой комнате в доме Рахмана. Родные парня, которые делили вместе с ним дом, даже не догадывались о Саджите.

Старший брат Рахмана – Башир – рассказал, что все это время их родители не докучали младшему сыну. Тем более, что поведение Рахмана было по меньшей мере странным.

Иногда он вел себя словно психически неуравновешенно, начинал свирепствовать, когда кто-то пытался зайти в его комнату. Он даже брал туда с собой еду, чтобы есть. Днем, поскольку все были на работе, дом был в распоряжении Рахмана и Саджиты,

– рассказал Башир.

Сосед обратил внимание на то, что комната Рахмана была совершенно не приспособлена для столь тайной жизни.

"Я так понимаю, он убрал часть решетки из окна своей комнаты. Туалета же в комнате не было, поэтому Саджита могла справить естественные потребности через окно – только ночью или когда родителей не было", – рассказал мужчина.

Когда Рахмана не было дома, Саджита развлекалась тем, что смотрела в наушниках маленький телевизор.

С течением времени о девушке все забыли. История Саджиты приобрела резонанс, когда девушка внезапно сбежала из дома Рахмана. В тот же день и парень ушел от родных. Влюбленные выбрали для жизни село неподалеку. Там их нашли.

Рахман признался, что боялся разлуки с Саджитой. Однако он так и не смог объяснить, почему девушка 11 лет провела под замком. Тем временем девушка заявила, что согласна жить с Рахманом. Суд предоставил такое разрешение влюбленным.