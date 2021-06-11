Саджита втекла з дому ще у 2010 році – тоді їй було 18 років. З собою дівчина не взяла навіть мобільного телефона.

Зауважте Скільки ти заробляєш: батьки дівчини вигнали хлопця з дому через зарплату

Батьки спершу намагалися самі відшукати доньку, а тоді звернулися до поліції. Однак упродовж років пошуки були марними.

Рідні Саджити і гадки не мали, що дівчина закохалася у маляра Рахмана. Закохані не демонстрували своїх почуттів, адже боялися, що батьки змусять їх розлучитися. Причиною могла стати віра: Саджита та Рахман сповідували різні релігії.

Того дня, у 2010 році, Саджита прийшла в гості до свого хлопця, щоб залишитися там на понад десятиліття. Упродовж 11 років дівчина мешкала у замкненій кімнаті у будинку Рахмана. Рідні хлопця, які ділили разом з ним дім, навіть не здогадувалися про Саджиту.

Старший брат Рахмана – Башир – розповів, що увесь цей час їхні батьки не надокучали молодшому синові. Тим більше, що поведінка Рахмана була щонайменше дивною.

Інколи він поводився наче психічно неврівноважений, починав лютувати, коли хтось намагався зайти в його кімнату. Він навіть брав туди із собою їжу, щоб їсти. Удень, оскільки всі були на роботі, будинок був у розпорядженні Рахмана й Саджити,

– розповів Башир.

Сусід звернув увагу на те, що кімната Рахмана була геть не пристосована для настільки таємного життя.

"Я так розумію, він прибрав частину ґрат із вікна своєї кімнати. Туалету ж у кімнаті не було, тож Саджита могла справити природні потреби через вікно – лише вночі або коли батьків не було", – розповів чоловік.

Коли Рахмана не було вдома, Саджита розважалася тим, що дивилася у навушниках маленький телевізор.

З плином часу про дівчину усі забули. Історія Саджити набула резонансу, коли дівчина раптово втекла з домівки Рахмана. Того ж дня і хлопець пішов від рідних. Закохані обрали для життя село неподалік. Там їх знайшли.

Рахман зізнався, що боявся розлуки з Саджитою. Однак він так і не зміг пояснити, чому дівчина 11 років провела під замком. Тим часом дівчина заявила, що згідна жити з Рахманом. Суд надав такий дозвіл закоханим.