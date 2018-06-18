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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Пропавшая в Ливане украинская туристка нашлась: ее арестовала местная полиция

54 Читати новину українською
Девушку разыскали в полицейском отделении Бейрута.
Девушку разыскали в полицейском отделении Бейрута. / Фото из открытых источников

28-летняя харьковчанка Наталья Ободовская, которая поехала отдыхать в Ливан и пропала со связи, нашлась. Девушку разыскали в полицейском отделении Бейрута.

До этого родственники Натальи несколько дней безуспешно пытались искать девушку через соцсети, передает "Город Х".

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Ранее 24 канал сообщал о харьковчанке Наталье Ободовской, которая таинственно исчезла в Бейруте 4 июня. Она проживала в отеле Crowne Plaza Beirut, из которого ее выселили по неизвестной причине за двое суток до вылета в Украину. Связь с ней исчезла 6 июня в 22:00.

Как выяснилось, Ободовская поехала в арабскую страну не по туристической путевке, а самостоятельно – купила билет на самолет, сделала визу, поселилась в недорогом отеле. Родственники говорят, Наталья уже отдыхала таким образом в Турции, и поездка получилась очень экономной.

зникла українка Ліван
Пропавшую украинскую туристку нашли в ливанской тюрьме

Родственники девушки обратились за помощью сразу во все официальные службы – к консулу Украины в Ливане, в Интерпол, МИД Украины и даже – Красный Крест. Особенно родные Натальи переживали из-за ее болезни: Ободовская – инсулинозависимая.

Почти через неделю поисков нам позвонили из консульства и сказали, что Наталью нашли, ее задержала ливанская полиция. По какой причине – неизвестно, материалов дела консул не видел. Единственное, что сказал: статья не уголовная, а административная. Возможно, придется нанимать адвоката, а они там дорогие, на местных форумах говорят, что услуги защитников стоят от 3500 долларов. Но мы рады, что она хотя бы жива. Боялись, что ее украли, или плохо стало,
– признается сестра задержанной в Ливане туристки Ольга.

Сейчас ситуацию, в которую попала украинка, изучает консул. По его словам, в полиции с ней обращаются нормально, а инсулина хватит еще на неделю.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Ливан
Источник: 24 Канал
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