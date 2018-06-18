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Зникла у Лівані українська туристка знайшлася: її арештувала місцева поліція

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Дівчину розшукали в поліцейському відділенні Бейрута.
Дівчину розшукали в поліцейському відділенні Бейрута. / Фото з відкритих джерел

28-річна харків'янка Наталя Ободовская, яка поїхала відпочивати до Лівану і пропала зі зв'язку, знайшлася. Дівчину розшукали в поліцейському відділенні Бейрута.

До цього родичі Наталі кілька днів безуспішно намагалися шукати дівчину через соцмережі, передає "Город Х".

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Раніше 24 канал повідомляв про харків'янку Наталю Ободовську, яка таємниче зникла у Бейруті 4 червня. Вона проживала в готелі Crowne Plaza Beirut, з якого її виселили через невідому причину за дві доби до вильоту в Україну. Зв'язок із нею зник 6 червня о 22:00.

Як з'ясувалося, Ободовська поїхала в арабську країну не по туристичній путівці, а самостійно – купила квиток на літак, зробила візу, оселилася в недорогому готелі. Родичі кажуть, Наталя вже відпочивала таким чином в Туреччині, і поїздка вийшла дуже економною.

зникла українка Ліван
Зниклу українську туристку знайшли у ліванській в'язниці

Родичі дівчини звернулися за допомогою відразу в усі офіційні служби - до консула України в Лівані, в Інтерпол, МЗС України і навіть – Червоний Хрест. Особливо рідні Наталі переживали через її хворобу: Ободовська – інсулінозалежна.

Майже через тиждень пошуків нам подзвонили з консульства і сказали, що Наталю знайшли, її затримала ліванська поліція. З якої причини – невідомо, матеріалів справи консул не бачив. Єдине, що сказав: стаття не кримінальна, а адміністративна. Можливо, доведеться наймати адвоката, а вони там дорогі, на місцевих форумах кажуть, що послуги захисників коштують від 3 500 доларів. Але ми раді, що вона хоча б жива. Боялися, що її вкрали, або погано стало,
– зізнається сестра затриманої у Лівані туристки Ольга.

Зараз ситуацію, в яку потрапила українка, вивчає консул. З його слів, в поліції з нею поводяться нормально, а інсуліну вистачить ще на тиждень.

Теги: Новини України Кримінальні новини Ліван
Джерело: 24 Канал
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