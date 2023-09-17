Поиски 20-летнего Оксанена Расмуса Яаарли Йоонатана длились с 17 августа. Наконец, стражи порядка смогли сообщить его родственникам радостное известие.

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Месяц считался пропавшим

Еще в августе волонтеры Финляндии сообщили полиции об исчезновении своего коллеги, прибывшего на Прикарпатье. По словам его девушки, в последний раз парень говорил, что находится в Яремче. А с 17 августа он перестал выходить на связь с родными

На розыски 20-летнего Оксанена были привлечены сотрудники полиции, спасатели, нацгвардейцы и неравнодушные жители. И совместными усилиями волонтера таки удалось разыскать.

Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Жертвой преступления или каких-либо других противоправных действий он не стал. О местонахождении мужчины сообщено родственникам и волонтерам, которые обратились в полицию,

– сообщили в правоохранительном органе.

Волонтера из Финляндии нашли в Яремче / Фото полиция Ивано-Франковской области

В Украине нашли тело пропавшего британского добровольца

С 16 августа 36-летний британец Дэниел Берк, отправившийся в Украину как военный доброволец, прекратил выходить на связь. Мужчина исчез со своей квартиры в Запорожье в начале августа. В сентябре стало известно, что правоохранители обнаружили его тело. В полиции Великого Манчестера, откуда родом мужчина, отметили, что сотрудничают с семьей Берка, а также украинскими властями.

Бывший десантник Дэниел Берк в Украину прибыл в прошлом году и воевал на стороне нашего государства против российской агрессии.