Пошуки 20-річного Оксанена Расмуса Яаарлі Йоонатана тривали з 17 серпня. Нарешті, правоохоронці змогли повідомити його родичам радісну звістку.

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Місяць вважався зниклим

Ще у серпні волонтери Фінляндії повідомили поліції про зникнення свого колеги, який прибув на Прикарпаття. За словами його дівчини, востаннє хлопець казав, що перебуває у Яремчі. А з 17 серпня він припинив виходити на зв’язок з рідними

До розшуку 20-річного Оксанена були залучені працівники поліції, рятувальники, нацгвардійці та небайдужі мешканці. І спільними зусиллями волонтера таки вдалося розшукати.

Його життю та здоров’ю нічого не загрожує. Жертвою злочину чи будь-яких інших протиправних дій він не став. Про місцеперебування чоловіка повідомлено родичів та волонтерів, які звернулись до поліції,

– повідомили у правоохоронному органі.

Волонтера з Фінляндії знайшли у Яремчі / Фото поліція Івано-Франківщини

В Україні знайшли тіло зниклого британського добровольця

З 16 серпня 36-річний британець Деніел Берк, який вирушив до України як військовий доброволець, припинив виходити на зв'язок. Чоловік зник зі своєї квартири у Запоріжжі на початку серпня. У вересні стало відомо, що правоохоронці знайшли його тіло. У поліції Великого Манчестера, звідки родом чоловік, зазначили, що співпрацюють з родиною Берка, а також українською владою.

Колишній десантник Деніел Берк до України прибув минулого року і воював на боці нашої держави проти російської агресії.