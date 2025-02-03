В Украине пропавшими без вести из-за войны считают почти 63 тысячи человек: об этом свидетельствует Реестр

В Реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах сейчас находятся почти 63 тысячи человек, среди которых есть гражданские и военные. Сейчас удалось установить местонахождение и идентифицировать тела более 10 тысяч человек.

Соответствующую информацию в эфире "Украинского радио" рассказал Уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство внутренних дел.

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Сколько людей пропало без вести

Артур Добросердов озвучил официальные данные о текущем количестве людей в реестре.

На сегодня розыск продолжается в отношении 62 948 человек. Вместе с этим мы эту цифру не разделяем на военных и гражданских лиц – это цифра, которая включает и военных, и гражданских. Сейчас, установлено место нахождения и идентифицированы тела погибших – это 10 291 человек,

– заявил он.

По его словам, основном в Реестр вносят данные о людях, пропавших в зоне боевых действий или на оккупированных территориях Украины. Также там есть информация о пропавших в результате чрезвычайных событий или из-за событий природного или техногенного характера.

Напомним, в Украине с мая 2023 года заработал Единый реестр пропавших без вести лиц, разработан МВД Украины совместно с Уполномоченным по пропавшим без вести и другими ведомствами. Туда попадают все данные о военнослужащих, которые разыскиваются.