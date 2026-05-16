Министерство внутренних дел Украины в рамках проекта "Спроси у МВД" объяснило 24 Каналу, как происходит установление такого статуса и получения необходимой информации из реестра.

Как проверить, считается ли человек официально пропавшим без вести?

В Министерстве внутренних дел отметили, что информацию о лицах, которые находятся в розыске как пропавшие без вести, можно проверить на официальном сервисе МВД "Поиск пропавших граждан" (сервис "Единое окно").

На этом ресурсе публикуют данные о пропавших лицах, если их внесли в соответствующий учет. Сервис позволяет осуществлять поиск по имеющимся данным о человеке.

Если лицо пропало без вести, по этому факту подается заявление в Национальную полицию Украины и его объявляют в розыск, информация о нем будет отображаться на указанном сервисе,

– отметили в МВД.

В то же время в министерстве отметили, что существуют различные категории пропавших лиц.

В соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", нужно различать два понятия: лицо, пропало без вести, і лицо, пропавшее без вести при особых обстоятельствах.

Лицо, пропавшее без вести, – это человек, о месте пребывания которого ничего не известно на момент подачи заявления о его розыске. Другими словами, это случай, когда человека не могут найти и официально подают заявление в полицию.

Лицо, пропавшее без вести при особых обстоятельствах, – это человек, который исчез из-за войны, боевые действия, временную оккупацию или чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера.

Как установить статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах?

В МВД объяснили, что для установления соответствующего статуса нужно собрать всю имеющуюся информацию о пропавшем лице, которая может способствовать его поиску, и письменно подать заявление в Национальную полицию Украины.

Подать такое заявление могут родственники такого пропавшего лица, органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения, любые другие лица, которым стало известно об исчезновении. Также заявление может подать Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, если вышеупомянутые лица обратились к нему с сообщением об исчезновении лица,

– объяснили в Министерстве внутренних дел.

Далее информацию о пропавшем без вести человеке вносят в специальный Реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Это происходит в течение 24 часов после того, как уполномоченный орган получает от полиции данные об исчезновении или заявление о розыске.

В МВД отметили, что если человека внесли в этот Реестр, это означает, что его официально считают пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Как получить выписку о лице пропавшего без вести при особых обстоятельствах?

В Министерстве внутренних дел отметили, что сведения о наличии или отсутствии информации о лице в Реестре, предоставляются в форме выписки. Соответствующий документ предоставляют бесплатно.

Чтобы получить выписку, необходимо подать в Управление по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах (Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах) МВД Украины:

запрос на получение выписки из Реестра;

Запрос подается в произвольной форме с обязательным указанием фамилии, имя, отчество, даты рождения лица, в отношении которого делается запрос; степени родства с лицом, а также почтового или электронного адреса, на который необходимо отправить выписку, – объяснили в МВД.

копию документа, удостоверяющего личность, которая обращается;

копии документов, подтверждающих родственные связи с лицом, в отношении которого делается запрос (свидетельство о рождении или браке, документы по изменению анкетных данных, решение суда о совместном проживании, об отцовстве и т.д.).

Запрос с копиями соответствующих документов необходимо отправить:

на почтовый адрес: Управление по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах (Секретариат Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах) МВД Украины: ул. Богомольца, 10, г. Киев, 00024;

на электронный адрес: pgmia@mvs.gov.ua;

через информационный сервис "Единое окно граждан", размещен на официальном сайте МВД Украины.

Контакты Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах:

Контактные данные Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах:

Горячая линия 16-98.

Ссылка на страницу Уполномоченного на веб-портале МВД.

