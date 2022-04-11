Пропавший без вести: Раде рекомендуют принять закон о механизме приобретения статуса

Комитет Верховной Рады рекомендовал одобрить изменения в проект закона"О правовом статусе лиц, пропавших без вести".

Законопроект поможет создать действенный механизм приобретения правового статуса лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах и решить вопрос об их учете, розыске, а также социальной защите членов их семей.

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Создание новой институции и реестра

Проект закона предлагается вместо Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах создать новую институцию-уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, который является должностным лицом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Еще одним нововведением законопроекта является создание Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах на базе Министерства внутренних дел Украины.

Сейчас в единую информационную систему Министерства внутренних дел Украины входят, в частности, базы данных по розыску лиц, пропавших без вести, поэтому указанные изменения в закон не будут нуждаться в дополнительном финансировании из госбюджета,

– говорится в сообщении.

Напомним, по данным Офиса Омбудсмена, сейчас в Украине более 15 тысяч без вести пропавших.

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