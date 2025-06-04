Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на специалистов юридической компании INSEININ. В Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако отдельные категории военнообязанных могут получить отсрочку.

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Исчезновение без вести как основание для отсрочки

В частности, право на нее имеют родственники военнослужащего, пропавшего без вести во время боевых действий.

Действующее законодательство предусматривает отсрочку в случаях, когда близкий родственник пропал без вести во время выполнения обязанностей по защите Украины. Это предусмотрено статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кто считается близким родственником:

родители;

жена или муж;

дети (в том числе усыновленные);

родные братья и сестры.

Чтобы воспользоваться правом на отсрочку, необходимо подать заявление в полицию о пропаже человека, а также получить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. В случае необходимости – обратиться в суд для подтверждения юридического факта исчезновения.

Юристы отмечают: если семья подтвердила статус пропавшего без вести, это не только дает право на отсрочку, но и может позволить выезд за границу в пределах исключений, предусмотренных законом.