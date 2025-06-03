Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

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Сколько "ограниченно годных" признали годными

По словам Лазуткина, процесс повторного прохождения ВВК все еще продолжается. Он отметил, что немалое количество граждан отнеслись к этому довольно ответственно.

Скажу, что из тех, кто прошел повторную ВВК, около 7% признаны непригодными,

– отметил спикер Министерства обороны.

Он добавил, что около 6 – 7% лиц, которые повторно прошли ВЛК, были признаны полностью пригодными. Остальные определены годными к службе в подразделениях обеспечения, в ТЦК и СП, а также военных высших учебных заведениях.

Напомним, граждане, которые были признаны ограниченно годными до 4 мая 2024 года, должны пройти повторную ВВК до 5 июня 2025 года. Это также должны сделать забронированные, которые ранее получили такой статус.