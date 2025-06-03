Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в етері телемарафону.

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Скільки "обмежено придатних" визнали придатними

За словами Лазуткіна, процес повторного проходження ВЛК все ще триває. Він зазначив, що чимала кількість громадян поставилися до цього доволі відповідально.

Скажу, що з тих, хто пройшов повторну ВЛК, близько 7% визнані непридатними,

– зазначив речник Міністерства оборони.

Він додав, що близько 6 – 7% осіб, які повторно пройшли ВЛК, були визнані повністю придатними. Решту визначено придатними до служби в підрозділах забезпечення, в ТЦК та СП, а також військових вищих навчальних закладах.

Нагадаємо, громадяни, які були визнані обмежено придатними до 4 травня 2024 року, повинні пройти повторну ВЛК до 5 червня 2025 року. Це також повинні зробити заброньовані, які раніше отримали такий статус.