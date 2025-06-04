Про це розповідає 24 Канал з посиланням на фахівців юридичної компанії INSEININ. В Україні триває загальна мобілізація, однак окремі категорії військовозобов’язаних можуть отримати відстрочку.

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Зникнення безвісти як підстава для відстрочки

Зокрема, право на неї мають родичі військовослужбовця, який зник безвісти під час бойових дій.

Чинне законодавство передбачає відстрочку у випадках, коли близький родич зник безвісти під час виконання обов’язків зі захисту України. Це передбачено статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Хто вважається близьким родичем:

батьки;

дружина або чоловік;

діти (зокрема й усиновлені);

рідні брати та сестри.

Щоб скористатися правом на відстрочку, необхідно подати заяву до поліції про зникнення людини, а також отримати витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. У разі потреби – звернутися до суду для підтвердження юридичного факту зникнення.

Юристи наголошують: якщо родина підтвердила статус зниклого безвісти, це не лише дає право на відстрочку, а й може дозволити виїзд за кордон у межах винятків, передбачених законом.