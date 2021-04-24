Пропавшую в Индонезии лодку не нашли: вероятно, там закончился кислород
Подводная лодка KRI Nanggala-402 исчез в Индонезии. В течение трех суток ее не удалось найти, но именно на такой период был рассчитан запас кислорода. Вероятно, он уже закончился.
Источник:CNA
Так, кислорода на лодке должно было хватить до утра 24 апреля. Пока никаких признаков пропавшего судна не обнаружили.
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Что могло произойти с лодкой
Предполагают, что судно могло расколоться на 2 части и погрузиться на глубину до 700 метров. Это значительно ниже того, для чего лодка предназначена.
Судно выполняло учебные упражнения. Оно попросило разрешения на погружение, и впоследствии связь исчезла.
Лодку до сих пор ищут.
Исчезновение судна: что известно
- Лодка исчезла 21 апреля в 95 километрах к северу от берегов острова Бали.
- Там находились 53 члена экипажа. Поисковые работы начали сразу.
- Во время поисков неподалеку от Бали спасатели зафиксировали движение неизвестного объекта. Однако неизвестно, было ли это судно.
Приблизительное место, где исчезло судно:
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