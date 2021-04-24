Подводная лодка KRI Nanggala-402 исчез в Индонезии. В течение трех суток ее не удалось найти, но именно на такой период был рассчитан запас кислорода. Вероятно, он уже закончился.

Так, кислорода на лодке должно было хватить до утра 24 апреля. Пока никаких признаков пропавшего судна не обнаружили.

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Что могло произойти с лодкой

Предполагают, что судно могло расколоться на 2 части и погрузиться на глубину до 700 метров. Это значительно ниже того, для чего лодка предназначена.

Судно выполняло учебные упражнения. Оно попросило разрешения на погружение, и впоследствии связь исчезла.

Лодку до сих пор ищут.

Исчезновение судна: что известно

Лодка исчезла 21 апреля в 95 километрах к северу от берегов острова Бали.

Там находились 53 члена экипажа. Поисковые работы начали сразу.

Во время поисков неподалеку от Бали спасатели зафиксировали движение неизвестного объекта. Однако неизвестно, было ли это судно.

Обратите внимание! Подводный флот Индонезии ранее состоял из 12 субмарин, приобретенных у СССР. Теперь есть только 5 лодок, 2 из которых – немецкие, а 3 – южнокорейские. Правда, Индонезия постепенно обновляет свои военные силы, но часть техники устарела.

Приблизительное место, где исчезло судно: