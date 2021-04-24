Підводний човен KRI Nanggala-402 зник в Індонезії. Протягом трьох діб його не вдалось знайти, але саме на такий період був розрахований запас кисню. Ймовірно, він вже закінчився.

Так, кисню на човні мало б вистачити до ранку 24 квітня. Наразі жодних ознак зниклого судна не виявили.

До теми В Індонезії зник підводний човен: кисень закінчиться через 72 години

Що могло статись із човном

Припускають, що судно могло розколотись на 2 частини та зануритись на глибину до 700 метрів. Це значно нижче того, для чого човен призначений.

Судно виконувало навчальні вправи. Воно попросило дозволу на занурення та згодом зв'язок зник.

Човен досі шукають.

Зникнення судна: що відомо

Човен зник 21 квітня за 95 кілометрів на північ від берегів острова Балі.

Там перебували 53 членів екіпажу. Пошукові роботи почали одразу.

Під час пошуків неподалік від Балі рятувальники зафіксували рух невідомого об'єкта. Однак невідомо, чи це було судно.

Зверніть увагу! Підводний флот Індонезії раніше складався з 12 субмарин, придбаних у СРСР. Тепер є лише 5 човнів, 2 з яких – німецькі, а 3 – південнокорейські. Щоправда, Індонезія поступово оновлює свої військові сили, але частина техніки – застаріла.

Приблизне місце, де зникло судно: