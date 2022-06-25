Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он говорит, что Владимир Путин и даже Борис Ельцин 30 лет пытались втянуть Александра Лукашенко если не в войну, то в Россию.

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Но, как подчеркнул эксперт, белорусский самопровозглашенный президент отчаянно сопротивлялся, обманывал их 30 лет и не хотел становиться "секретарем Минскглавкома".

У него большая практика и опыт надувательства. Мой вывод – пропетляет Лукашенко, он белорусская крыса и сможет пропетлять, потому что послать армию в Украину – это смертельно опасно,
– считает Пионтковский.

По его словам, Путин настаивал, когда это было более актуально, и его войска были под Киевом.

"Я не знаю, что сейчас может сделать Лукашенко, когда вся российская армия замкнута в жестких боях на Донбассе. Поэтому он пропетляет", – ответил публицист.

Как Лукашенко будет выходить из этой ситуации? По мнению Пионтковского, Лукашенко смотрит на общеполитический контекст:

  • он видит, как с Путиным говорит Токаев (речь идет о президенте Казахстана Касым-Жомарте Токаеве),
  • он видит, как смело поднимает эскалацию конфликта Литва,
  • он видит, что ответил Пентагон после заявления российского МИД относительно Литвы.

Все больше становится понятно, что понты Путина уже не серьезно воспринимаются, это проигравшая страна. И Лукашенко это тоже видит. Зачем он себя в последний момент будет связывать с проигравшей стороной?
– спрашивает эксперт.

Пионтковский о давлении на Лукашенко со стороны России:


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