Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он говорит, что Владимир Путин и даже Борис Ельцин 30 лет пытались втянуть Александра Лукашенко если не в войну, то в Россию.
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Но, как подчеркнул эксперт, белорусский самопровозглашенный президент отчаянно сопротивлялся, обманывал их 30 лет и не хотел становиться "секретарем Минскглавкома".
У него большая практика и опыт надувательства. Мой вывод – пропетляет Лукашенко, он белорусская крыса и сможет пропетлять, потому что послать армию в Украину – это смертельно опасно,
– считает Пионтковский.
По его словам, Путин настаивал, когда это было более актуально, и его войска были под Киевом.
"Я не знаю, что сейчас может сделать Лукашенко, когда вся российская армия замкнута в жестких боях на Донбассе. Поэтому он пропетляет", – ответил публицист.
Как Лукашенко будет выходить из этой ситуации? По мнению Пионтковского, Лукашенко смотрит на общеполитический контекст:
- он видит, как с Путиным говорит Токаев (речь идет о президенте Казахстана Касым-Жомарте Токаеве),
- он видит, как смело поднимает эскалацию конфликта Литва,
- он видит, что ответил Пентагон после заявления российского МИД относительно Литвы.
Все больше становится понятно, что понты Путина уже не серьезно воспринимаются, это проигравшая страна. И Лукашенко это тоже видит. Зачем он себя в последний момент будет связывать с проигравшей стороной?
– спрашивает эксперт.
Пионтковский о давлении на Лукашенко со стороны России:
Угроза наступления со стороны Беларуси: коротко
- Ранее в Генштабе сообщалось, что белорусских военных на учениях тренируют российские офицеры. Основные направления – разведка и осуществление диверсий. По информации СМИ, белорусские военные активно роют окопы не только возле границ с Украиной, но и возле границы с Польшей и Литвой.
- Украинская разведка отмечает, что белорусские войска могут атаковать Украину только в составе российско-белорусской группировки. Лучших ударных сил нет, однако Россия может вернуть свои войска снова в Беларусь.
- В разведке говорят, что масштабные ракетные удары 25 июня по украинской территории являются именно попыткой втянуть Беларусь в войну против Украины.
- К тому же, по информации белорусских телеграм-каналов, россияне начали вывозить из Беларуси боеприпасы.