Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він каже, що Володимир Путін і навіть Борис Єльцин 30 років намагалися втягнути Олександра Лукашенка, якщо не у війну, то в Росію.
До теми Такими дешевими понтами вони не переграють Лукашенка — Піонтковський про провокації Росії
Але, як наголосив експерт, білоруський самопроголошений президент відчайдушно опирався, дурив їх 30 років та не хотів ставати "секретарем Мінськглавкома".
В нього велика практика та досвід обдурювання. Мій висновок – пропетляє Лукашенко, він білоруський щур і зможе пропетляти, бо послати армію в Україну – це смертельно небезпечно,
– вважає Піонтковський.
За його словами, Путін наполягав, коли це було більш актуально і його війська були під Києвом.
"Я не знаю, що зараз може зробити Лукашенко, коли вся російська армія замкнута в жорстких боях на Донбасі. Тому він пропетляє", – відповів публіцист.
Як Лукашенко буде виходити з цієї ситуації? На думку Піонтковського, Лукашенко дивиться на загальнополітичний контекст:
- він бачить, як з Путіним говорить Токаєв (йдеться про президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва),
- він бачить, як сміливо піднімає ескалацію конфлікту Литва,
- він бачить, що відповів Пентагон після заяви російського МЗС щодо Литви.
Все більше стає зрозуміло, що понти Путіна вже не серйозно сприймаються, це програвша країна. І Лукашенко це теж бачить. Для чого він себе в останній момент буде зв'язувати з програвшою стороною?,
– запитує експерт.
Піонтковський про тиск на Лукашенка з боку Росії:
Загроза наступу з боку Білорусі: коротко
- Раніше у Генштабі повідомляли, що білоруських військових на навчаннях тренують російські офіцери. Основні напрямки – це розвідка та вчинення диверсій. За інформацією ЗМІ, білоруські військові активно риють окопи не лише біля кордонів з Україною, а й біля межі з Польщею та Литвою.
- Українська розвідка наголошує, що білоруські війська можуть атакувати Україну лише у складі російсько-білоруського угруповання. Найкращі ударних сил немає, проте Росія може повернути свої війська знову у Білорусь.
- У розвідці кажуть, що масштабні ракетні удари 25 червня по українській території є саме спробою втягнути Білорусь у війну проти України.
- До того ж, за інформацією білоруських телеграм-каналів росіяни почали вивозити з Білорусі боєприпаси.