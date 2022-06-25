Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, Лукашенка вже 30 років намагають втягнути то у війну, то в Росію, але він відчайдушно опирається.

До теми Ситуація на кордоні України з Білоруссю загострилася: що планує Лукашенко і чи може бути наступ

"В нього велика практика та досвід обдурювання. Мій висновок – пропетляє Лукашенко, він білоруський щур і зможе пропетляти, бо послати армію в Україну – це смертельно небезпечно", – каже Піонтковський.

На його думку, понти Путіна вже не сприймаються серйозно, бо це програвша країна. І Лукашенко це теж бачить.

Російські провокації не вплинуть на Лукашенка

На думку Піонтковського, це очевидна провокація від Росії. "Це теж саме, що підпал та вибух будинку в Рязані, внаслідок чого Путін став вождем нації", – вважає він.

Це з тієї ж серії – викликати вогонь України у відповідь і тим самим змусити Білорусь вступити у війну. Але такими дешевими понтами вони не переграють Лукашенка,

– заявив публіцист.

Що відомо про провокації Білорусі з боку Росії

Вночі та вранці 25 червня Росія масово атакувала територію України ракетами. Більшість з цих ракет (загалом їх було близько 60) запустили з Білорусі.

Повідомляється, що літаки злітали з аеродромів Росії, а потім заходили в білоруський повітряний простір. У Білорусі місцеві жителі не чули винищувачів, бо вони працювали на великій висоті. Отож могли бачити лише сам запуск ракет.

До слова, у розвідці кажуть, що масштабні ракетні удари 25 червня по українській території є саме спробою втягнути Білорусь у війну проти України.

Андрій Піонтковський про провокації Росії та Лукашенка:



Загроза наступу з боку Білорусі: коротко