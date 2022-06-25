Об этом 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, Лукашенко уже 30 лет пытаются втянуть то в войну, то в Россию, но он отчаянно противится.
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"У него большая практика и опыт обманывания. Мой вывод – пропетляет Лукашенко, он белорусскую крысу и сможет пропетлять, потому что послать армию в Украину – это смертельно опасно", – говорит Пионтковский.
По его мнению, понты Путина уже не воспринимаются серьезно, потому что это проигравшая страна. И Лукашенко это тоже видит.
Российские провокации не повлияют на Лукашенко
По мнению Пионтковского, это очевидная провокация от России. "Это тоже самое, что поджог и взрыв дома в Рязани, в результате чего Путин стал вождем нации", – считает он.
Это из той же серии – вызвать ответный огонь Украины и тем самым заставить Беларусь вступить в войну. Но такими дешевыми понтами они не переиграют Лукашенко,
– заявил публицист.
Что известно о провокациях Беларуси со стороны России
- Ночью и утром 25 июня Россия массово атаковала территорию Украины ракетами. Большинство из этих ракет (в общей сложности их было около 60) запустили из Беларуси.
- Сообщается, что самолеты взлетали с аэродромов России , а затем заходили в белорусское воздушное пространство. В Беларуси местные жители не слышали истребителей, потому что они работали на большой высоте. Так что могли видеть только сам запуск ракет.
- Кстати, в разведке говорят , что масштабные ракетные удары 25 июня по украинской территории являются именно попыткой втянуть Беларусь в войну против Украины.
Андрей Пионтковский о провокациях России и Лукашенко:
Угроза наступления со стороны Беларуси: коротко
- Ранее в Генштабе сообщалось , что белорусских военных на учениях тренируют российские офицеры. Основные направления – разведка и совершение диверсий.
- По информации СМИ, белорусские военные активно роют окопы не только у границ с Украиной, но и у границы с Польшей и Литвой .
- Украинская разведка отмечает, что белорусские войска могут атаковать Украину только в составе российско-белорусской группировки . Лучших ударных сил нет, однако Россия может вернуть свои войска снова в Беларусь.
- К тому же, по информации белорусских телеграмм-каналов , россияне начали вывозить из Беларуси боеприпасы.