Об этом 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, Лукашенко уже 30 лет пытаются втянуть то в войну, то в Россию, но он отчаянно противится.

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"У него большая практика и опыт обманывания. Мой вывод – пропетляет Лукашенко, он белорусскую крысу и сможет пропетлять, потому что послать армию в Украину – это смертельно опасно", – говорит Пионтковский.

По его мнению, понты Путина уже не воспринимаются серьезно, потому что это проигравшая страна. И Лукашенко это тоже видит.

Российские провокации не повлияют на Лукашенко

По мнению Пионтковского, это очевидная провокация от России. "Это тоже самое, что поджог и взрыв дома в Рязани, в результате чего Путин стал вождем нации", – считает он.

Это из той же серии – вызвать ответный огонь Украины и тем самым заставить Беларусь вступить в войну. Но такими дешевыми понтами они не переиграют Лукашенко,

– заявил публицист.

Что известно о провокациях Беларуси со стороны России

Ночью и утром 25 июня Россия массово атаковала территорию Украины ракетами. Большинство из этих ракет (в общей сложности их было около 60) запустили из Беларуси.

Сообщается, что самолеты взлетали с аэродромов России , а затем заходили в белорусское воздушное пространство. В Беларуси местные жители не слышали истребителей, потому что они работали на большой высоте. Так что могли видеть только сам запуск ракет.

Кстати, в разведке говорят , что масштабные ракетные удары 25 июня по украинской территории являются именно попыткой втянуть Беларусь в войну против Украины.

Андрей Пионтковский о провокациях России и Лукашенко:



Угроза наступления со стороны Беларуси: коротко