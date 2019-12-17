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      Проплачены ли протесты под НБУ: видео

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      Протесты в НБУ / 24 канал

      Под стенами Национального банка Украины уже несколько недель продолжаются протесты. Понять ради чего или против чего люди вышли – сложно, поэтому журналисты 24 канала попытались выяснить, не проплачен ли митинг.

      Одни митингующие заявляют, что хотят смены руководства НБУ, в то же время не могут сказать, кто возглавляет Нацбанк.

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      Других на улицу Институтскую привело уменьшение курса доллара. Впрочем, назвать настоящий курс люди также не могут. Среди присутствующих есть те, кто отказывается давать комментарии, а есть и такие, которым запрещают это делать.

      Смотрите видео журналистов 24 канала с митинга под НБУ:

      О том, что митинги не спонтанные, а проплаченные, заявляет и сам председатель Национального банка Украины Яков Смолий. По информации "Общественного телевидения" председатель НБУ даже предоставил правоохранителям соответствующие доказательства подкупа людей.

      нбу протест
      Протесты под НБУ

      В НБУ подозревают, что организатором митингов может быть бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский. В качестве мотива называют попытку олигарха сорвать сотрудничество Украины с МВФ. Кроме него, Яков Смолий связывает с организацией этих митингов и депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского.

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      Впрочем, глава финансового и налогового комитета Данил Гетьманцев сообщил, что нардеп Дубинский не подтвердил причастность к митингам, впрочем выразил людям под НБУ свою поддержку.

      Что известно о национализации ПриватбанкаРаботает на рынке Украины с 1992 года, был и является крупнейшим банком по объему активов. Однако после кризиса в банковской системе Украины правительство 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

      Бывшие владельцы банка считают проведенную национализацию, из-за которой они потеряли свои акции, незаконной. А вот ПриватБанк и государство требуют от экс-владельцев дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут судебные споры как в Украине, так и за рубежом. Например, в июне 2018 года НБУ подал иск в Швейцарии к Коломойскому за невыполнения им обязательств по кредитам рефинансирования, выданных Приватбанку в период между 2008 и 2015 годами.

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      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Новости Украины НБУ Игорь Коломойский Яков Смолий Приватбанк Протесты
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