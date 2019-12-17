Чи проплачені протести під НБУ: відео

Під стінами Національного банку України вже кілька тижнів тривають протести. Зрозуміти заради чого, чи проти чого люди вийшли – складно, тому журналісти 24 каналу спробували з’ясувати, чи мітинг не проплачений.

Одні мітингувальники заявляють, що хочуть зміни керівництва НБУ, водночас, не можуть сказати, хто очолює Нацбанк.

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Інших на вулицю Інститутську привело зменшення курсу долара. Втім, назвати теперішній курс люди також не можуть. Серед присутніх є ті, хто відмовляється давати коментарі, а є й такі, яким забороняють це робити.

Дивіться відео журналістів 24 каналу з мітингу під НБУ:



Про те, що мітинги не спонтанні, а проплачені заявляє і сам голова Національного банку України Яків Смолій. За інформацією "Громадського Телебачення" голова НБУ навіть надав правоохоронцям відповідні докази підкупу людей.



Протести під НБУ

В НБУ підозрюють, що організатором мітингів може бути колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський. Як мотив називають спробу олігарха зірвати співпрацю України з МВФ. Крім нього, Яків Смолій пов’язує з організацією цих мітингів і депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського.

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Втім, голова фінансового та податкового комітету Данило Гетманцев повідомив, що нардеп Дубінський не підтвердив причетність до мітингів, втім висловив людям під НБУ свою підтримку.

Що відомо про націоналізацію ПриватбанкуПрацює на ринку України з 1992 року, був і є найбільшим банком за обсягом активів. Проте після кризи у банківській системі України уряд 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію найбільшої на українському ринку фінустанови.



Колишні власники банку вважають проведену націоналізацію, через яку вони втратили свої акції, незаконною. А от Приватбанк і держава вимагають від ексвласників додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть судові суперечки як в Україні, так і закордоном. Наприклад, у червні 2018 року НБУ подав позов у Швейцарії до Коломойського через невиконання ним зобов'язань по кредитах рефінансування, виданих Приватбанку в період між 2008 і 2015 роками.