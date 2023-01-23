Больше не проедется по Площади Рынок: "пропуск" для Софранюк утратил силу еще 2 года назад
Источник:Львовский городской совет
В воскресенье, 22 января, начальник управления патрульной полиции Львовщины Роман Пилипенко попал в скандал. Он подарил своей девушке "пропуск" на проезд на Площадь Рынок.
Львовяне выразили возмущение, ведь пропуск якобы дает разрешение на проезд в пешеходную зону Площади Рынок. Хотя на самом деле там могут проезжать только жители улицы и машины, разгружающие и загружающие товары.
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Пропуск уже давно утратил силу
Как оказалось впоследствии, городской совет Львова на самом деле не выдавал пропуск работнице Львовского облсовета Василисе Софранюк на въезд в пешеходную зону Площади Рынок.
Руководитель ЛКП "Ратуша-сервис" Ирина Тихолиз на брифинге сообщила, что пропуск, полученный любимым руководителем патрульной полиции, утратил силу еще два года назад.
Тихолиз уточнила, что с 2021 года действуют новые пропуски, поэтому так или иначе Софранюк не сможет прокатиться на своем Mercedes в центре Львова. Более того, руководитель "Ратуша-сервис" отметила, что по этому поводу в мэрии продолжается служебное расследование.
Чтобы заверить журналистов, чиновник показала пропуски меньшего размера и другой цветистики. По ее словам, сейчас действуют только такие пропуска: для жителей голубого цвета, для бизнеса желтые, а для служебных машин – коричневые.
Скандальный подарок для Василисы Софранюк: смотрите видео
Что известно о героине ролика
Девушка, получившая нелегальный пропуск на проезд по Площади Рынок, очень обрадовалась и сама же выложила видео с вручением этого презента в своем инстаграме. Она сказала, что "любит вы**бываться" и с радостью проедется пешеходной зоной исторической Площади на своем Mercedes. По ее словам, "это самый лучший подарок".
Впоследствии оказалось, что любимая руководителя патрульной полиции Львовщины – Василиса Софранюк (Федюк) – помощница депутата Львовского областного совета от фракции "ЕС" Андрея Думы.
Также девушка работает главным специалистом отдела гуманитарной политики и международного сотрудничества в аппарате Львовского областного совета.
Интересно, что после скандала ни Василиса Софранюк, ни Роман Пилипенко ситуацию не комментируют. Они не отвечают на звонки журналистов и закрыли страницы в социальных сетях.