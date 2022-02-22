Пророческий сон о Путине и Донбассе сбылся через 20 лет

Ладно, расскажу один старый сон, раз такое дело. Где-то в конце 1090-х снился мне Путин.

Черная тень из будущего

Словно он у меня в доме, приехал незваный в гости вместе с женой, сидят с поджатыми калачиком ногами на моей кровати, правда – на своих двух простынях, которые привезли с собой.

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Беседуем с ним довольно светски, я его спрашиваю, понимает ли он украинский язык, он бодро отвечает в том духе, что – а чего там, мол, не понимать!

Вот, думаю, прицепилась заноза, и как же от него теперь избавиться – хорошо еще, что хоть на своих простынях поусаживались, а то совсем мерзко было бы.



Признав псевдообразования на Донбассе, Путин открыто признался в преступлениях против Украины / Фото Getty Images

Более 20 лет прошло с тех пор (будет время, найду в дневнике запись, уточню дату). И вот они, наконец, те "две простыни", проявились - подписал!

"Признанные государства". На них и будет сидеть – поджав ноги калачиком. И портить нам жизнь. Гадкая такая война, отвратительная. Гадомирная просто.

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