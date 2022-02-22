Пророческий сон о Путине и Донбассе сбылся через 20 лет
Источник:фейсбук Оксаны Забужко
Ладно, расскажу один старый сон, раз такое дело. Где-то в конце 1090-х снился мне Путин.
Черная тень из будущего
Словно он у меня в доме, приехал незваный в гости вместе с женой, сидят с поджатыми калачиком ногами на моей кровати, правда – на своих двух простынях, которые привезли с собой.
К теме Путин и Лукашенко могут обречь себя на пиррову победу
Беседуем с ним довольно светски, я его спрашиваю, понимает ли он украинский язык, он бодро отвечает в том духе, что – а чего там, мол, не понимать!
Вот, думаю, прицепилась заноза, и как же от него теперь избавиться – хорошо еще, что хоть на своих простынях поусаживались, а то совсем мерзко было бы.
Признав псевдообразования на Донбассе, Путин открыто признался в преступлениях против Украины / Фото Getty Images
Более 20 лет прошло с тех пор (будет время, найду в дневнике запись, уточню дату). И вот они, наконец, те "две простыни", проявились - подписал!
"Признанные государства". На них и будет сидеть – поджав ноги калачиком. И портить нам жизнь. Гадкая такая война, отвратительная. Гадомирная просто.
К теме – обращение Зеленского по поводу признания Россией группировок боевиков на Донбассе: смотрите видео