Белорусский "фронт": миф или реальность
Во-первых – из-за сложности местности для передвижения, а во-вторых – из-за нежелания как Лукашенко, так и Путина прибегать к таким авантюрам из-за международных последствий.
Обратите внимание Зачем Путину дымовая завеса "вторжения" в Украину
Для Лукашенко лично это может закончиться полным крахом остатков субъектности его государства и фиаско его режима из-за тех же санкций.
А заявления Запада следует воспринимать как игру на опережение против диктаторов в информационном поле.
Путина загнали в тесную ловушку
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Если Лукашенко примет авантюру Путина, то потеряет свою страну и потерпит фиаско / Фото Getty Images
Трюк кровавого фокусника обречен на провал
Если слухами об угрозе из Беларуси Украину пытаются отвлечь от Донбасса, то у них это вряд ли получится. Наши границы в этом направлении очень хорошо укреплены.
Поэтому маневр отвлечения не произведет желаемого эффекта. Да и опять-таки и наша, и западная разведки высоко сидят и далеко глядят.
Советуем к просмотру – как Украина укрепляет границу из-за загрозы вторжения из Беларуси: смотрите видео