Белорусский "фронт": миф или реальность

Во-первых – из-за сложности местности для передвижения, а во-вторых – из-за нежелания как Лукашенко, так и Путина прибегать к таким авантюрам из-за международных последствий.

Обратите внимание Зачем Путину дымовая завеса "вторжения" в Украину

Для Лукашенко лично это может закончиться полным крахом остатков субъектности его государства и фиаско его режима из-за тех же санкций.

А заявления Запада следует воспринимать как игру на опережение против диктаторов в информационном поле.

Путина загнали в тесную ловушку

Актуальное Путин оставил Лукашенко "за бортом"

Олександр Лукашенко, Білорусь, загроза наступу на Україну
Если Лукашенко примет авантюру Путина, то потеряет свою страну и потерпит фиаско / Фото Getty Images

Трюк кровавого фокусника обречен на провал

Если слухами об угрозе из Беларуси Украину пытаются отвлечь от Донбасса, то у них это вряд ли получится. Наши границы в этом направлении очень хорошо укреплены.

Поэтому маневр отвлечения не произведет желаемого эффекта. Да и опять-таки и наша, и западная разведки высоко сидят и далеко глядят.

Советуем к просмотру – как Украина укрепляет границу из-за загрозы вторжения из Беларуси: смотрите видео