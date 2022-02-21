Білоруський "фронт": міф чи реальність
По-перше – через складність місцевості для пересування, а по-друге – через небажання як Лукашенка, так і Путіна вдаватися до таких авантюр через міжнародні наслідки.
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Для Лукашенка особисто це може закінчитися повним крахом залишків суб'єктності його держави й фіаско його режиму через все ті ж санкції.
А заяви Заходу варто сприймати як гру на випередження проти диктаторів у інформаційному полі.
Путіна загнали в тісну пастку
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Якщо Лукашенко пристане на авантюру Путіна, то втратить свою країну й зазнає фіаско / Фото Getty Images
Трюк кривавого фокусника приречений на провал
Якщо чутками про загрозу з Білорусі Україну намагаються відволікти від Донбасу, то у них це навряд чи вийде. Наші кордони в тому керунку дуже добре укріплені.
Тому маневр відволікання не справить бажаного ефекту. Та й знову-таки, і наша, і західна розвідки високо сидять і далеко бачать.
Радимо до перегляду – як Україна укріплює кордон через загрозу вторгнення з Білорусі: дивіться відео